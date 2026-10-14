Продажи готовой еды в России растут заметно быстрее, чем рынок продуктов в целом: за первое полугодие 2026 года продажи продуктов увеличились на 2,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а готовой еды — на 15%.
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