Против столичных инспекторов миграционных подразделений завели дело 

О произошедшем информирует местное ГСУ СК РФ, передает корреспондент УтроNews. В центре внимания оказались два инспектора Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г.
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