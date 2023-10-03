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Закон, порядок, государство

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В Тверской области полицейские и общественники организовали для школьников День открытых дверей

Познакомиться с работой полицейских пришли шестиклассники из местной школы №1. Для гостей полицейские провели экскурсию по отделу полиции, показали работу экспертов-криминалистов.

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