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Дипломат Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой во избежание дефицита газа в будущем

Дипломат Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой во избежание дефицита газа в будущем

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем.

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