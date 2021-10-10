Дипломат Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой во избежание дефицита газа в будущем

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем.
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