Кортни Лав в 1995 году требовала уничтожить материалы дела о смерти Курта Кобейна

В 1995 году Кортни Лав, вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, через своего адвоката Брайана Колуччо обратилась к начальнику полиции Сиэтла Норму Стамперу с требованием передать ей полный комплект материалов расследования смерти музыканта без сохранения копий в ведомстве.