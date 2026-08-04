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FiNE NEWS

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Кортни Лав в 1995 году требовала уничтожить материалы дела о смерти Курта Кобейна

В 1995 году Кортни Лав, вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, через своего адвоката Брайана Колуччо обратилась к начальнику полиции Сиэтла Норму Стамперу с требованием передать ей полный комплект материалов расследования смерти музыканта без сохранения копий в ведомстве.

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