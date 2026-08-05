Сводка на 5 августа! Мощное возмездие за Архипо-Осиповку, ожесточенные бои на фронте, приграничье - тяжелое положение

В течение прошедшей ночи уничтожены 475 украинских беспилотника над регионами России в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.