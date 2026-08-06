Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

США возобновили масштабный обмен разведданными с Украиной — Politico

США возобновили масштабный обмен разведданными с Украиной — Politico

США возобновили масштабный обмен разведданными с Украиной, об этом сообщает издание Politico. Администрация президента США Дональда Трампа санкционировала возобновление передачи Украине разведывательной информации, которая используется для нанесения ударов вглубь России по объектам энергетической инфраструктуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии