США возобновили масштабный обмен разведданными с Украиной, об этом сообщает издание Politico. Администрация президента США Дональда Трампа санкционировала возобновление передачи Украине разведывательной информации, которая используется для нанесения ударов вглубь России по объектам энергетической инфраструктуры.