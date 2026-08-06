США возобновили масштабный обмен разведданными с Украиной, об этом сообщает издание Politico. Администрация президента США Дональда Трампа санкционировала возобновление передачи Украине разведывательной информации, которая используется для нанесения ударов вглубь России по объектам энергетической инфраструктуры.
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