Город Октябрьский Республики Башкортостан принял участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Заместитель председателя Общественного совета при ОМВД России по городу Октябрьскому, председатель городского комитета ветеранов войны, боевых действий и вооруженных сил России Масгут Галлямов и сотрудник полиции провели «Зарядку со стражем порядка» для детей в школьном лагере.