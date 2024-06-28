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В Госдуме предложили ввести налог на бездетность в России

В Госдуме предложили ввести налог на бездетность в России

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность как меру поддержки демографической политики.

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Комментарии
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Юрий Сидоров
Эти деграданты из государственной дуры не знают, чем нас ещё обложить. Вы, типа избранные народом, в начале отмените капитализм в стране!!! Тогда и дети появятся. Если не поняли, то причина всему социально-экономическое положение в стране. Молодые выживают, им некогда заводить детей. Пожилые работают, им кусок хлеба и молоко заработать на пропитание нужно, а не внуков воспитывать. У вас способность только абдурахманов привозить в качестве рабской силы. Они как раз плодятся для ваших райских садов. Вы с ними ещё напляшетесь. А русский народ спасать вас не прибежит. Мы создадим своё государство, без депутатов из государственной думы...
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