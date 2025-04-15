Театр абсурда
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Театр абсурда

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ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ МЕСТНЫЕ АНТИСОВЕТЧИКИ ОТ УКРАИНСКИХ? НИЧЕМ

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ МЕСТНЫЕ АНТИСОВЕТЧИКИ ОТ УКРАИНСКИХ? НИЧЕМ

Захар прилепин. Всё так. Есть лишь один нюанс. Из «самостийно-свидомого» у киевской Родины-матери, которую построили проклятые большевицкие совки в 1981 году, только криво присобаченный пару лет назад тризубец на щите.

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Комментарии
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Астон Мартин
А тот кто драпирует мавзолей Ленина на день Победы , он антисоветчик или кто ??? тот кто убрал красный флаг Победы и заменил его - он антисоветчик или кто , а тот кто врет про революционные события , хочет возрождения монархии , кто он антисоветчик или кто ???🤔
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11 час.
Olegus
Почему государство, созданное большевиками, так мало просуществовало? Одна из причин в том, что саморазрушение заложено в самой природе коммунистической идеологии, опирающейся на любимую большевиками философскую категорию, оправдывающую любые злодеяния и разрушения, как вынужденную необходимость – «закон единства и борьбы противоположностей». Есть такая эмблема – «Змей Уроборос», кусающий себя за хвост, коммунистам она подходит лучше, чем кому-либо. Большевики, придя к власти, варварски разрушали – памятники, храмы, науку, социальные институты, сословия и группы. А потом, ушедших от власти лидеров страны (почти поголовно), и многих известных общественных деятелей предавали анафеме. Правда, кроме Ленина – здесь они понимали, что, если это сделать, система сразу рухнет. Миф о Ленине выполнял роль фундаментальной, можно сказать, религиозной страты – в него следует фанатично верить! Вождь советских коммунистов наделен догматом непогрешимости, как Папа Римский. Кстати, большевики – вовсе не атеисты. Они богоборцы и приверженцы религии пантеизма – веры в вождей. И капищ своим божкам они построили за короткий период у власти куда больше, чем это могут социумы, исповедующие традиционные мировые религии. Вера эта поддерживалась жестко и без ограничения в репрессиях, как и положено у леваков. Сегодня подобное мы наблюдаем в левой западно-глобалистской идеологии. Коммунизм – тоже разновидность глобализма. Чего стоит только один тезис большевиков о необходимости мировой революции. Тяжелые социально-политические последствия советской наследственности сейчас можно наблюдать и у наших «небратьев». Украинцы – «эксплицитные совки», их страна и этнос получили жизнь из рук большевиков, это их искусственное порождение (экспериментальный советский гомункул). И они тем же диким способом за свое существование «отблагодарили» советскую власть, разрушив общее историческое прошлое и памятники ее первому вождю. А ведь, если по справедливости, то «шумеры» должны были памятникам Ленина лысины позолотить и голубиное дерьмо с них французским парфюмом смывать. Но, Украина – это СССР в миниатюре, поэтому она движется тем же деструктивны путем, что и ее старший брат, отвергая общую вековую с Россией историю (как когда-то и большевики, захватив власть) и трещит по швам, сопровождая это уродливыми поведенческими формами. А России сейчас, благодаря подарку Ленина Украине (8 областей с выходом к двум морям), приходится проводить СВО, отвоевывая то, что и так когда-то принадлежало ей и тратить наиболее дорогой человеческий ресурс – летальную силу – граждан готовых защищать государство, без которых другие социальные группы и никакая страна не может существовать. В отличие от Украины, Россия имеет 1000-летний онтогенез и, сопутствующий ему иммунитет к квазикультуре, поэтому не сносит памятники советского периода и не надевает кастрюли, – традиционализм не позволяет. А тоска по советскому периоду и недовольство некоторых граждан жизнью в современной России определяется, сопутствующими возрасту особенностями: недостаточным уровнем критического мышления, когнитивной ригидностью, нереализованными притязаниями и, даже, ленью и завистью. Но, самая главная причина – экзистенциальная. Эти люди не могут простить сегодняшнему строю, то, что он отнял у них мечту. Им с детства внушали, что они когда-нибудь заживут при коммунизме. Они верили! Их вера была психотропным препаратом, анестезией и пассионарным допингом, устраняющими сомнения. Сейчас они лишены этой опоры и испытывают острые противоречия, снять которые можно только, признав, что тебя обманули и жизнь гораздо сложнее, а тебя как осла за морковкой на палочке вели в никуда. Но, эта проблема уже находится в психологической плоскости. Прочитав это, кто-то узнает себя и очень себе не понравится. Но, причина недовольства кроется в том, что эти люди недовольны жизнью всегда. При советском строе они тоже были его критиками. Корень их неудовлетворенности в них самих – они, прежде всего, недовольны собой. А более всего человек не доволен внешними обстоятельствами и другими людьми, когда не доволен именно собой. Чувство вины делает этих людей нетерпимыми – это психотерапевтическая аксиома. Дальнейшее онтологическое состояние этих субъектов будет зависеть от выбора этапов принятия объективной реальности. Но, скорее всего, им будет сложно преодолеть ступени гнева и отрицания. Их этому не учили, а учиться самостоятельно они не привыкли. Они приучены к директивным указаниям сверху, так живут и сейчас. Сегодня никто директив не дает, ты свободен в выборе. Но, эта свобода пугает, они ее не хотят. Люди в чем-то сравнимы с собаками. Одни, как охотничьи – любят находиться за периметром, перемещаясь без цепи в поиске добычи. Другим необходимы гарантированные будка и две миски еды в сутки с неизбежной жертвой за это: цепью и забором. В этом и заключается библейский дух раба (Книга Исход). Георгий Камов
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10 час.
Астон Мартин
&quot;Сегодня никто директив не дает, ты свободен в выборе.&quot; ...а можно пример выбора ???🤔
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8 час.
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