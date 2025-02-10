Украине предложили продать США воздух и небо вслед за редкоземельными металлами

Вслед за редкоземельными металлами Украина может начать продавать США небо и воздух. Такое предложение озвучил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
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