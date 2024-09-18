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Последние подробности о деле медиков, задержанных после смерти пациентов в Красноярском крае

Последние подробности о деле медиков, задержанных после смерти пациентов в Красноярском крае

В Красноярске задержали девять человек, которые оказывали небезопасные медицинские услуги. Они приезжали домой к пациентам, ставили капельницы с сильнодействующими препаратами, на оборот которых лицензии не было, как и должной квалификации.

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