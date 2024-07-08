Компания Boeing признала свою вину в сговоре после крушения двух самолетов

Признание вины компанией может негативно повлиять на ее будущее.Корпорация Boeing признала свою ответственность за участие в сговоре, связанном с двумя авариями самолетов 737 MAX, которые расследует Министерство юстиции США, согласно заявлению федерального суда Техаса.
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