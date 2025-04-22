Жизнь Советской Москвы в 60-е годы

Главная цель десятилетия заключалась в обеспечении всех горожан современным жильем. Именно тогда началось массовое строительство типовых домов — знаменитых «хрущевок» и формирование обширных спальных районов, которые навсегда изменили облик города.
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