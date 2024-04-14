"Где этот русский? Я ему дам денег на хорошую водку": Вся Австралия ищет россиянина который спас людей от рук убийцы в ТЦ Сиднея

Владимир Петров

Сильного запоя не было - 1 л водки + 0.7 л шампика. Потом чуть не помер. Мне из Латвии виден поток ежедневных и ежечасных сетований российских СМИ на диаспоры, таксистов-насильников, террор в школах таджиков и азербов, требования об ужесточении миграционного законодательства, визовом режиме, изгнании семей гастеров. и т. д и т. п. И всегда возникает вопрос: где отцы и братья жертв? Где усердные и отважные менты?... А тут один что-то орал на непонятном окружающим языке. Его провозгласили русским. А здешняя публика стала хвастаться и приписывать русским и себе офгенную храбрость. У нас украли СССР, общенародную собственность - и все сидели язык в ж. В Таджикистане и Чечне русских резали почище, чем австралийский чучмек... А тут все такие герои. А я совсем не вырусь - остаюсь великороссом, сыном и внуком советских офицеров, волею судьбы оказавшимся вне РСФСР. Не тебе, пень, определять, кто русский, кто нет... Прочим не отвечаю, по причине ничтожности их.