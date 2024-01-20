Bloomberg: Путин способен сломать единство стран Запада

Президент РФ Владимир Путин может сломить единство Запада в самое ближайшее время, пишет Bloomberg.Как отмечает автор статьи, конфликт на Украине должен был показать всему миру, как Запад сокрушает своих врагов.
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