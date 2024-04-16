Попытку диверсии на железной дороге пресекли в Кемеровской области

Транспортная полиция Сибири Правоохранители пресекли попытку диверсии на железной дороге Кузбассе, установив четыре участка Западно-Сибирской железной дороги в городе Юрга, где планировались поджоги релейных шкафов.
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