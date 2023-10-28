Дмитриевская суббота: дата, что можно и нельзя делать в родительскую субботу

28 октября православные отмечают родительскую субботу, которую также называют «Дедовым днем».Дмитриевскую родительскую субботу отмечают православные христиане 28 октября – это один из 11 особых дней поминовения усопших.
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