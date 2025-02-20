В Госдуму внесен законопроект о штрафах за сбыт фальшивых госнаград

В Государственную Думу внесен законопроект, определяющий ответственность за приобретение и сбыт знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами Российской Федерации, наградами регионов и ведомственными наградами.
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