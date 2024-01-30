Власти Саудовской Аравии приказали Saudi Aramco не увеличивать добычу

В компании Saudi Aramco заявили, что правительство Саудовской Аравии приказало ей не наращивать мощности по добыче нефти до 13 миллионов баррелей в день и вместо этого сохранить их на уровне 12 миллионов, передает Bloomberg.
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