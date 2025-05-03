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Татар-информ

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В Актаныше прошел турнир по шахматам памяти бойца СВО Нияза Фаррахова

В Актаныше прошел турнир по шахматам памяти бойца СВО Нияза Фаррахова

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Лейсан Газизовой Во второй раз в Актанышском Центре детского творчества состоялся открытый шахматный турнир, посвященный памяти многократного чемпиона Татарстана в составе сборной команды Актаныша, героя спецоперации, кавалера ордена Мужества Нияза Фаррахова.

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