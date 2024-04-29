Самоубийство Европы. Акт 14-й

«А у нас в квартире газ! А у вас?» Именно эти строки из замечательного детского стихотворения Сергея Михалкова вспоминаются, когда слышишь об очередной санкционной инициативе Европейского союза в отношении России.
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