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Мария Захарова о формировании блоковых структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе под влиянием НАТО

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке с 1 по 4 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала текущие процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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