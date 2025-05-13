В России назвали обманом заявления Европы о стремлении к миру

Депутат Новиков назвал разговоры Европы о стремлении к миру обманом Разговоры Европы о стремлении к миру являются обманом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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