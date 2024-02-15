Большинство дачников при упоминании зверобоя, конечно, вспомнят его многочисленные жизнерадостно желтые цветочки, но скорее сосредоточатся на известных лекарственных свойствах этого растения и его привлекательности для пчел

Большинство дачников при упоминании зверобоя, конечно же, вспомнят его многочисленные жизнерадостные желтые цветки, а скорее остановятся на известных лечебных свойствах этого растения и его привлекательности для пчел.
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