Самарские газовики представили новые тарифы на техобслуживание

Их проанализируют сотрудники УФАС.После того, как УФАС вынесло предупреждение самарским газораспределительным компаниям из-за экономически необоснованных тарифов, в Самарской области представили новые цены на техобслуживание газового оборудования.
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