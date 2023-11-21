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Майлз Бриджес исполнил ключевой 3-очковый в игре с «Селтикс». Джейсон Тейтум смазал штрафной, упустив шанс сравнять счет

Майлз Бриджес исполнил ключевой 3-очковый в игре с «Селтикс». Джейсон Тейтум смазал штрафной, упустив шанс сравнять счет

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес стал одним из лучших в победном матче с «Бостоном» (121:118 ОТ). За 6,1 секунды до завершения овертайма Бриджес исполнил ключевой 3-очковый при счете 116:116.

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