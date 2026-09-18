Журова объяснила отсутствие поздравлений Овечкину от «Кэпиталс»

Светлана Журова объяснила, почему НХЛ-клуб «Вашингтон Кэпиталс» не поздравил Александра Овечкина с днем рождения в соцсетях.
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