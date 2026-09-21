Украину ждет еще более масштабная война с Россией. Об этом в интервью «24 каналу» заявил комбат батальона ГУР МО Украины «Братство» Алексей Середюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Польше появился...
- ВВ Молдавский социол...
- ВВ Мы на стороне бан...
Не надо строить иллюзий и считать, что укропитеки по прежнему наша родня и часть Русского мира. То, что высказал этот укронацист это мнение большинства поголовья укропитеков. Если трезво и реально смотреть на УкРуину, то видно невооруженным взглядом, что россиян эти укропитеки считают виноватыми во всем! Начнем с того, что не дали УкРуине воровать российский газ, обидели кровно! Не дали вывозить на УкРуину ресурсы даром из России, да еще и доплачивать за вывоз. Было такое? Было!!! Много чего еще было. и все это до 2014 года было. А после 2014 года стало еще круче. Подавляющее большинство укропитеков считали и считают, что Крым не вернулся на Родину в Россию, а был захвачен Россией! Считают ведь и очень многие на этой УкРуине так считают! А про убийство детей, женщин и стариков на Донбассе что думали и думают укропитеки? А думали и думают они исключительно, что Россия все эти обстрелы и убийства совершала, а ВСУ и СБУ "херроически" сражались за жителей Донбасса! Было ведь и есть такое? Еще как было и еще как есть! А все эти "насильно мобилизованные" укропитеки, которые якобы не хотят воевать, как они фактически воюют на передовой? А воюют они серьезно, по взрослому и весьма осознанно! Да и в плен эти "насильно мобилизованные" особо не сдаются, бьются до последнего. Так, что этот Сердюк не придумал ни чего, он сказал то, что есть. Не братья нам укропитеки, а если и братья, то самые что ни наесть поганые, выродки. Этих "братьев" необходимо, как гангрену, ампутировать, иного способа просто не существует.
На мухоморах сидит?