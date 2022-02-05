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Олимпиада-2022. Шорт-трек. Галиахметов выйдет на старт предварительных забегов на 1000 м

5 февраля на Олимпиаде-2022 пройдут предварительные забеги шорт-трекистов на дистанции 1000 м. Олимпиада-2022 Пекин, Китай Шорт-трек Мужчины 1000 м Предварительные забеги Начало – 17.

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