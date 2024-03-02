Привычно отслеживаю западную пропаганду. Отрицать наличие успехов России уже не могут даже они, поэтому включили режим обесценивания.
Но какой ценой?!
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Светлана Петрова
Информация быстро разносится, хоть ее и скрывают, 16 тыс убитых под Авдеевкой, даже корреспондент пострадал, сколько украинцев убито, надо вынудить запад на перемирие. Это будет страшной страницей истории. И мы должны восстановить Украину
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7 час.
А
АА
Маленькая поправка...украину должны восстанавливать украинцы, ручками, потом и кровью, под нашим чутким руководством
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5 час.
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