Но какой ценой?!

Светлана Петрова

Информация быстро разносится, хоть ее и скрывают, 16 тыс убитых под Авдеевкой, даже корреспондент пострадал, сколько украинцев убито, надо вынудить запад на перемирие. Это будет страшной страницей истории. И мы должны восстановить Украину