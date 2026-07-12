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Новые роли и изменившаяся внешность: как сегодня выглядят 9 известных отечественных актрис

Новые роли и изменившаяся внешность: как сегодня выглядят 9 известных отечественных актрис

Внешность для актрисы часто становится главным профессиональным инструментом. Возрастные изменения, проблемы со здоровьем или личные драмы могут полностью изменить привычный образ, заставив сменить амплуа или вовсе уйти в тень.

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