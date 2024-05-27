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Удвоенная пенсия ждет российских пенсионеров, достигших 80-летнего возраста

Удвоенная пенсия ждет российских пенсионеров, достигших 80-летнего возраста

Следующий год принесет хорошие новости для российских пенсионеров, достигших 80-летнего возраста. С июня этого года они начнут получать удвоенную пенсию по старости за счет увеличения фиксированных выплат в ее составе.

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