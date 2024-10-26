LEON Вторая лига А. «Ленинградец» принимает «Текстильщик», «Спартак» Кострома против «Калуги»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 15-й тур 26 октября «Велес» – «Сибирь» – 14:00 «Ленинградец» – «Текстильщик» – 14:00 «Спартак» Кострома – «Калуга» – 14:30 27 октября «Авангард» Курск – «Челябинск» – 13:00 «Волгарь» – «Кубань» – 17:00 Группа «Серебро» 15-й тур 26 октября «Торпедо» Миасс – «Краснодар-2» – 12:00 «Динамо» Брянск – «Муром» – 14:00 «Родина-2» – «Металлург» Липецк – 15:00 «Волга» Ульяновск – «Машук-КМВ» –16:00 «Химик» – «Иртыш» Омск – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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