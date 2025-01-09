Эколог Вадим Петров: газ в России можно будет добывать еще 50-55 лет

Запасы нефти и газа в России значительные: по предварительным подсчетам, природного газа может хватить на 50-55 лет, а нефтяных запасов — на 20-22 года, считает эколог Минприроды Вадим Петров, чье мнение публикует РИА «Новости».
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