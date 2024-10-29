Названы новые сроки открытия движения трамваев на Тенишевой

Теперь речь идет про 15 ноября В понедельник, 28 октября, в администрации областного центра состоялось очередное оперативное совещание, которое прошло под председательством градоначальника Александра Новикова.
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