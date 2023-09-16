Южное Бутово оккупировали козы. Репортёр Metro отправилась на поиски рогатых

Козы, разгуливающие под окнами многоэтажек, стали визитной карточкой района Южное Бутово. В сети периодически появляются видео с проделками рогатых: они топчут цветы, бегают по машинам, а недавно забрели в детский центр и занялись любовными утехами.
Козы, разгуливающие под окнами многоэтажек, стали визитной карточкой района Южное Бутово. В сети периодически появляются видео с проделками рогатых: они топчут цветы, бегают по машинам, а недавно забрели в детский центр и занялись любовными утехами.
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