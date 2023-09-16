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Южное Бутово оккупировали козы. Репортёр Metro отправилась на поиски рогатых

Южное Бутово оккупировали козы. Репортёр Metro отправилась на поиски рогатых

Козы, разгуливающие под окнами многоэтажек, стали визитной карточкой района Южное Бутово. В сети периодически появляются видео с проделками рогатых: они топчут цветы, бегают по машинам, а недавно забрели в детский центр и занялись любовными утехами.

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