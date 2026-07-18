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Все о Музыке

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The Rolling Stones рассматривают возможность проведения «резидентских концертов» в 2027 году.

The Rolling Stones рассматривают возможность проведения «резидентских концертов» в 2027 году.

В прошлом году Rolling Stones были очень заняты записью своего нового альбома Foreign Tongues и его продвижением, дав большое количество интервью и выступив в качестве промоутеров по всей Европе и Северной Америке.

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