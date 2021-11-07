Кадыров призвал пользователей соцсетей прекратить травлю Симоньян

РИАМО - 7 ноя. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал интернет-сообщество прекратить травлю в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян из-за ее комментариев о нападении лиц кавказской национальности на мужчину с ребенком в новой Москве.