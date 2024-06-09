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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семшов о Беларуси после 0:4 от России: «У них есть проблемы, особенно в уровне футбола в стране. Дома безвольно играли»

В пятницу в Минске сборная России обыграла Беларусь (4:0) в товарищеском матче. «Хочется сказать, что наши вышли с желанием побеждать.

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