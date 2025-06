Юрий Ильинов

New Statesman: Лондон делает большой подарок Путину Несмотря на яркие проявления антироссийских настроений и демонстративную помощь Украине, Великобритания имеет и другую сторону – промосковский бизнес и серьезное обеспечение поставок российских энергоносителей. Об этом пишет журнал The New Statesman, основываясь на расследовании CREA. Это настоящий подарок президенту России Владимиру Путину, так как Лондон никак не реагирует на эти процессы – говорится в публикации. Британские компании продолжают играть значительную роль в российской нефтегазовой экономике. Новое исследование, эксклюзивно предоставленное для издания, показало, что с момента начала СВО более 200 млрд фунтов стерлингов российского экспорта ископаемого топлива было отправлено с помощью компаний Великобритании. Одна британская компания перевезла почти четверть российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с начала конфликта. Исследование, проведенное Центром исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), показало, что стоимость российской сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ, отгруженных под британскую страховку с начала 2022 года, достигла 205,8 млрд фунтов. Три четверти российских газовозов были застрахованы в Великобритании. Санкционная лазейка позволяет Великобритании продолжать покупать продукцию Москвы. CREA оценивает, что Великобритания косвенно купила российскую нефть на сумму 1,4 млрд фунтов стерлингов через эту лазейку, обеспечив Кремлю доход в размере более полумиллиарда фунтов стерлингов. Большая часть авиатоплива, перевозившего британских отдыхающих в более солнечные края в сезон отпусков, попала в цепочку поставок с нефтяных месторождений в Сибири. Европа продолжает покупать российский СПГ напрямую, и в 2024 году импортировала из России больше СПГ, чем когда-либо прежде. Большая часть этого объема поставляется совершенно легально одной британской компанией Seapeak, головной офис которой находится в Глазго и которая владеет семью специализированными газовозами, способными преодолевать лёд толщиной в два метра. Это не подлежит запрету, и нет никаких предположений о том, что Seapeak нарушила какие-либо законы. CREA утверждает, что только Seapeak перевезла российский СПГ на сумму 13 млрд фунтов стерлингов с начала войны.