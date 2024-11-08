Собянин принял решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах Москвы

Благодаря обновлению территорий появятся 18 000 новых рабочих мест В соответствии с программой комплексного развития территорий в Москве будут реорганизованы ещё шесть участков, общая площадь которых составит 51,3 га.
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