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Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что оценивать работу Сандро Шварца во главе команды стоит только по итогам сезона.

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