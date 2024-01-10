SHAMAN ответил вспомнившей его Алле Пугачёвой

Десять лет назад артисты уже встречались в эфире телешоу.Популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на высказывание вспомнившей его Алле Пугачёвой, которая уехала из России после начала специальной военной операции.
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