Экипаж с Василевской благополучно покинул спускаемый аппарат

Космический экипаж, в состав которого входят первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская, Герой России уроженец Беларуси Олег Новицкий и астронавт NASA Лорел О'Хара, благополучно покинул спускаемый аппарат после возвращения на Землю, пишет БЕЛТА.