«А с какого перепугу?»: Русских хотят обязать быть «по гроб жизни» признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

Русских хотят обязать быть «по гроб жизни» признательными мигрантам. Реакция на предложение из Средней Азии последовала незамедлительно: «А с какого перепугу?» Уполномоченный по правам человека в Киргизии Джамиля Джаманбаева, выступая на юридическом форуме в Петербурге, внесла несколько предложений, которые касаются условий пребывания киргизских мигрантов в России.