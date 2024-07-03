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«А с какого перепугу?»: Русских хотят обязать быть «по гроб жизни» признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

«А с какого перепугу?»: Русских хотят обязать быть «по гроб жизни» признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

Русских хотят обязать быть «по гроб жизни» признательными мигрантам. Реакция на предложение из Средней Азии последовала незамедлительно: «А с какого перепугу?» Уполномоченный по правам человека в Киргизии Джамиля Джаманбаева, выступая на юридическом форуме в Петербурге, внесла несколько предложений, которые касаются условий пребывания киргизских мигрантов в России.

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Комментарии
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Александр Котов
мигрантов следует расстреливать как в тире при любом нарушении или попытке нарушить законы России.
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