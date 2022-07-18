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«Торонто» продлил Энгвалла на год и 2,25 млн долларов

«Торонто» объявил о заключении нового соглашения с форвардом Пьерром Энгваллом. 26-летний швед заработает в новом сезоне 2,25 млн долларов.

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