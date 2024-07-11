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Эволюция РСЗО: от «Тёмных веков» до развала СССР

Эволюция РСЗО: от «Тёмных веков» до развала СССР

Из тьмы веков.Когда-то давным-давно, более полутысячи лет назад, после открытия пороха, китайские полководцы применили «огненные стрелы», наводящие ужас на врагов – в каком-то смысле это оружие можно назвать прообразом современных ракет, в том числе и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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