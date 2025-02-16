Палеонтологи отменили «плавающего бронтозавра», оставившего отпечатки передних ног

Американский палеонтолог Роланд Т. Берд, известный открытиями ископаемых следов динозавров, в 1940 году обнаружил вдоль реки Медина на юге Техаса (США) цепочку следов зауропода (четвероногие травоядные динозавры).
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