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Украинская армия устроила обстрел ДНР по всей линии фронта

Украинская армия устроила обстрел ДНР по всей линии фронта

Украинские военные ранним утром начали обстрел прифронтовой зоны в ДНР. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».

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